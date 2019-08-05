У побережья Филипинн столкнулись три парома – 25 человек погибли

В результате аварии трех паромов у побережья Филиппин погибли по меньшей мере 25 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.
Об этом со ссылкой на Al Jazeera сообщает «Новое время».
Сообщается, что 55 пассажиров и членов экипажа удалось спасти.
Погибшие были пассажирами двух паромов, которые перевернулись в субботу, 3 августа. На третьем пароме пассажиров не было, а четверо членов экипажа выжили.
Авария произошла в результате сложных погодных условий — муссона и шторма.
Напомним, в Ираке в марте этого года затонул паром с пассажирами - 54 погибших, 28 пропавших без вести.