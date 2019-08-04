Площадь пожаров в Сибири постепенно увеличивается – локализована лишь десятая часть очагов

На территории российской Сибири продолжают действовать почти 500 очагов возгорания, за минувшие сутки локализована лишь десятая часть.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

За сутки самолеты сбросили более 1,5 тысячи тонн воды. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Площадь пожаров постепенно увеличивается.

Власти утверждают, что заселенным территориям огонь не угрожает. В то же время, по данным МЧС, почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления.

Как известно, в Сибири горит почти три миллиона гектаров лесов. Дым от пожара уже дошел до уральских городов и Поволжья, однако пожары никто не тушит.

Лесные пожары зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО. Общая площадь пожаров – около 3 миллионов гектаров, о чем сообщается в отчете «Авиалесохраны».

МЧС России ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично — в Бурятии.

В то же время в Иркутской области, на Озере Ольхон собрали шаманов, чтобы те вызвали дождь и потушили пожары в Сибири.