Силовики Ирана задержали еще один иностранный танкер с нефтью

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер. Судно обвиняют в нелегальной перевозке предназначенного для арабских государств топлива.

Как сообщает DW со ссылкой на иранские государственные СМИ.

По имеющейся информации, бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) остановили танкер вблизи острова Фарси на севере залива.

Сообщается, что инцидент произошел еще 31 июля недалеко от порта города Бушира. Экипаж судна обвиняют в нелегальной перевозке 700 тысяч литров топлива, предназначенного для ряда арабских государств. Топливо конфисковано, семь членов экипажа задержаны.

С тех пор, как США в 2018 году вышли из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, обострились конфликты в регионе Персидского залива, в которых участвует ряд государств.

Напомним, 19 июля Иран заявил о захвате британского танкера в Ормузском проливе.

До этого, 4 июля, морская пехота Великобритании помогла властям Гибралтара задержать иранский танкер, который занимался доставкой нефти в Сирию в обход секторальных санкций ЕС и США, а уже 10 июля Иран попытался перехватить британский танкер во время прохода через Ормузский пролив.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры, а месяц перед этим в результате диверсий были повреждены четыре судна у побережья ОАЭ.