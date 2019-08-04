Николаевец заявил, что его сосед застрелил дворового кота: «Живодеры среди нас»

В Николаеве, в одном из дворов дома по улице Скороходова, на глазах у жильцов застрелили бездомного кота.

Об этом сообщил местный житель Евгений Кушниренко у себя на странице в Facebook.

Ситуация произошла во дворе дома по улице Скороходова, 56. Со слов Евгения Кушниренко, который живет в этом доме, мужчина по имени Игорь при всех застрелил бездомного кота. При этом сам Игорь в разговоре с Евгением не отрицал содеянного и заявил, что до этого предупреждал кота «не лазить у нас во дворе».

«Живодеры, живущие среди нас! (...) Живя в «элитном» доме я никогда не мог поверить, что столкнусь с подобными аморальными личностями. На фото и видео запечатлен некий Игорь (житель моего дома), который на глазах у людей в присутствии детей с особой жестокостью и цинизмом УБИЛ (застрелил) кота. Мало того, на мой вопрос, он ли это сделал, с ухмылкой ответил: «Да...Я ж говорил ему не лазить у нас во дворе...», - написал Евгений Кушниренко.

При этом на видео, которое снимал Евгений Кушниренко, мужчина отрицает, что он убил животное. В момент съемки мужчина держал в руках полиэтиленовый пакет, в котором находился труп кота.

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Кроме того, по словам Евгения, соседи поддержали мужчину, убившего кота, сравнив это с отравлением крысы. Также местный житель утверждает, что этот случай не первый.

«И никто особо этого не скрывает данных деяний, а с точностью наоборот - гордо рассказывают в беседках, как они стреляют котов и других случайно зашедших животных на территорию «элитного осмб»... Вот такая у них идеология, контроля популяризации и передвижения животных в нашем дворе ... Мне кажется или мир сошел с ума?» – возмутился Евгений.

В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области подтвердили факт убийства кота. По их информации, инцидент произошел в субботу, 3 августа, около шести вечера. Правоохранителей вызвали сами соседи, увидев кота в конвульсиях. На месте сотрудники полиции опросили соседей, но никто не указал на возможного убийцу, поэтому его личность пока не установлена.

Напомним, во Львове трое несовершеннолетних парней нашли на улице бездомного кота, а затем выбросили его из окна своей квартиры на девятом этаже. Видео сняли сами живодеры и обнародовали в Instagram, впоследствии кадры жесткого обращения с котом увидели львовские зоозащитники.