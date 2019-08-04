На митинге в Москве задержали более 50 несовершеннолетних, пять человек госпитализированы

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В ходе митинга за свободные выборы в Москве были задержаны более 50 несовершеннолетних, 5 человек были госпитализированы.

Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича и департамент здравоохранения Москвы. 

По словам Бунимовича, «называются разные цифры, они проверяются. Абсолютное большинство (задержанных несовершеннолетних - ред.) отпущено». 

По информации департамента здравоохранения, на вызовы по поводу обращений, связанных с травмами, полученными в ходе митинга, «скорая» выезжала 12 раз.

Один из пяти пострадавших -  сотрудник правоохранительных органов, у него вывих плеча. У остальных повреждения легкие и состояние их удовлетворительное, о чем сообщили в ведомстве.

Известно, что в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Все протесты постоянно жестко пресекаются сотрудниками полиции и Росгвардии. В субботу, 3 августа, полиция задержала не менее 89 человек. 28 июля число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.

Юлия Акимова

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