В Чикаго неизвестный расстрелял прохожих из автомобиля – один мужчина госпитализирован

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Семь человек ранены во время стрельбы в Дуглас Парк города Чикаго ночью с субботы 3 августа на воскресенье 4 августа.

По данным NBC Chicago, неизвестный стал расстреливать посетителей парка Дуглас в Чикаго, находясь в автомобиле Camaro черного цвета.

Один мужчина доставлен в больницу в критическом состоянии. Жизни остальных пострадавших, по предварительным данным, ничего не угрожает.

Как сообщает местное издание CBS Chicago, нападавший пока не задержан. Полиция расследует детали произошедшего.

Напомним, Вdсубботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо в американском штате Техас 21-летний парень расстрелял 20 человек, еще 26 ранил.

Кроме того, в результате стрельбы в городе Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения. 

 

Юлия Акимова

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