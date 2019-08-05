На Одесчине во время непогоды в селевом потоке утонул мужчина

В Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель утонул в селевом потоке.

Об этом сообщает Бессарабия INFORM.

Его тело обнаружили на территории садового кооператива в селе Молога, где, по предварительным данным, погибший работал сварщиком.

По словам местных жителей, в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути: начиная от разной мелочи со дворов людей, заканчивая воротами, заборами, бетонными плитами.

По оценкам людей, высота селевого потока достигала 1,5-1,6 метра. Очевидцы рассказали, что поток был настолько сильный, что нёс около километра автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.

Предположительно именного от такого потока и не успел укрыться погибший мужчина и якобы даже пытался бороться со стихией. Дополнительные подробности трагедии еще выясняются.

Напомним, что ранее в Одессе прошел дождь и шквальный ветер – затопило дороги, потоки воды сносили машины, на пляжах забили фонтаны грязи. Также ливень затопил улицы и ограничил движение транспорта, а в пригороде прошёл смерч.