В Испании возник конфликт между украинцами и администрацией ресторана, в котором вывесили российский флаг

В испанском городе Салоу между украинцами и администрацией ресторана возник конфликт из-за вывешенного в зале российского флага.

Об этом сообщил американский волонтер и общественный деятель Дэвид Пластер на своей странице в Facebook.

Так, несколько украинских семей заметили на совместном ужине в ресторане отеля «Best San Francisco» флаг России.

«Чтобы не разжигать международной розни и не провоцировать скандал, который уже начал зарождаться между гостями, несколько украинцев попросили администратора убрать флаг, чтобы семьи, в которых есть погибшие от рук российских военных, не чувствовали себя ужасно во время ужина. Впрочем, администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики, потому что в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция - это позиция всей Испании, - написал Пластер.

По словам волонтёра, к спору на рецепции присоединились граждане России, которых администрация попросила лично разобраться с шокированными украинцами.

«Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали выполнять военные русские песни», - отметил он.

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