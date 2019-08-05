В Николаеве BMW на скорости вылетел на Херсонское кольцо

Ранним утром в воскресенье, 4 августа, в Николаеве автомобиль BMW выехал на зеленую зону на Херсонском кольце.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль BMW ехал с превышением допустимой скорости по проспекту Богоявленскому. Когда водитель предпринял попытку торможения, то в автомобиле включилась адаптивная тормозная система, в связи с чем транспортное средство вылетело за пределы дороги на кольцо на пересечении Херсонского шоссе и проспекта Богоявленского.

Напомним, как ранее на проспекте Центральном в Николаеве водитель автомобиля влетел в клумбу.