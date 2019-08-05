В Николаеве произошел пожар в гаражном кооперативе, пострадал один человек

В Николаеве 4 августа случился пожар в подвале гаража на территории кооператива «Эврика» на улице Индустриальной.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Возгорание на площади 10 кв.м ликвидировали два отделения 3-й Государственной пожарно-спасательной части. Причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Владелец гаража при попытке потушить огонь самостоятельно получил ожоги конечностей. Его на карете скорой медицинской помощи госпитализировали в ожоговое отделение больницы.

Напомним, что ранее николаевские спасатели дважды за день выводили людей из задымленных помещений.