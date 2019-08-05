В центре Николаева временно отключат воду из-за порыва трубы

В понедельник, 5 августа, в центре Николаева произошел порыв водопроводной трубы, из-за чего вода в близлежащих домах будет временно отключена.

Об этом сообщают в пресс-службе КП «Николаевводоканал».

Водопроводная труба повредилась на улице Потемкинская, 16. Для того, чтобы ликвидировать порыв, работникам пришлось вырыть яму – часть почвы расчищали вручную.

«Часть почвы приходится расчищать вручную учитывая, что рядом проходят линии электросети, повреждение которых могло повлечь остановку коммунального транспорта. В ходе работ будет заменено аварийную часть стальной трубы водопровода диаметром 63 миллиметров», - сказано в сообщении.

На предприятии отмечают, что ремонт осложняет дождь. В связи с аварией временно не будет воды от проспекта Центрального до улицы Адмиральской, по улице Пушкинской, Набережной, Артиллерийской и Наваринской.