В Николаеве после короткого ливня опять подтопило проспект в районе «Дормашины»

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В Николаеве 5 августа из-за короткого дождя снова подтопило Центральный проспект в районе «Дормашины».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Затоплена проезжая часть в районе улиц Инженерная, Мала Морская и Садовая. Напомним, что несколько лет назад возле «Дормашины» основательно почистили ливневую канализацию, что на некоторое время решило проблему с подтоплением.

Отметим, что затопленные улицы несут определенную опасность для автомобилистов, которые могут повредить свою машину. К примеру, ранее у николаевца автомобиль заглох в подобной луже на улице Курортной - он получил гидроудар. 

 

Вадим Богданов

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