В России горит склад с боеприпасами, осколки от разрывов разлетаются по округе – местных жителей эвакуируют

На территории воинской части в Красноярском крае, Россия, произошел взрыв. На место были отправлены автобусы для эвакуации.

Об этом сообщает «ТАСС».

Как сообщил собеседник агентства, в воинской части произошел пожар и взрыв. На место направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Первая серия взрывов произошла примерно в 14:00 и по состоянию на 19:00 были замечены отдельные редкие взрывы.

«Сейчас в поселке воют сирены, а люди спешно покидают свои дома. Сообщается, что ограничено движение при въезде на Назаровскую гору. В сторону Назарово автомобили не пропускают. Автомобилисты заявляют, что движение на этом участки дороги затруднено, так как по направлению из Каменки - огромный поток машин. Взрывы, которые слышали в Ачинске, ощутили и жители района, очевидцы говорят, что их прокатилась целая волна, у людей от взрывной волны вылетели окна. Официальной информации об инциденте до сих пор нет. В социальных сетях сообщают о гибели военных», - сообщает одно из местных изданий.

Источник добавил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части.

Проводится эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20-ти километров.

Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями, сообщили в Ачинской межрайонной больнице №1.

«Двоих доставили, у них осколочные ранения, после оказания медицинской помощи будут отпущены домой», - сказали в больнице.

Пострадавшие от взрывов в Красноярском крае - две местные жительницы. 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны - непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация не потребовалась, девушек осмотрели и отпустили домой.

Сообщается, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в район взрывов своего заместителя Дмитрия Булгакова.

Число эвакуированных из зоны возможного поражения при взрывах боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе может составить порядка шести тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он отметил, что по большей части эта эвакуация уже либо завершена, либо проводится.

Напомним, в октябре 2018 года, в Черниговской области неподалеко от города Ичня произошел пожар на складах боеприпасов 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ. Балаклея, Калиновка и Ичня – три из шести крупнейших украинских арсеналов были взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов. Более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У») взлетело на воздух.