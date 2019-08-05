На Николаевщине двое подростков ради селфи залезли на электроопору высотой 25 метров – одного из них ударило током

В Арбузинском районе Николаевщины 5 августа двое подростков залезли ради селфи на электроопору высотой 25-30 метров. Одного из них ударило током, он в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Иляна Пацюк.

В селе Панкратово двое подростков (9 и 11 класс) для хорошего кадра и получения адреналина залезли на металлическую электроопору высокого напряжения. Старший получил удар током и упал с верхней платформы на среднюю и зацепился ногой за металлический каркас.

Младший всячески пытался помочь другу, но нужно было профессиональное вмешательство и экстренные действия.

«Юношей заметили люди, которые вызвали полицию и спасателей. По дороге к месту происшествия уже подняли на ноги работников районных электрических сетей с автоподъемником и обесточили электроопору. Александр Россол, начальник 6-й государственной пожарно-спасательной части и Юрий Страшенно, сотрудник РЭС, в люльке автоподъемника поднялись до первой платформы, но не достали до пострадавшего. Закрепившись страховкой, Александр поднялся к юноше и вместе с Юрием принял все необходимые меры, чтобы спустить ребенка вниз. Там уже ждала карета скорой медицинской помощи, на которой пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Южноукраинской больницы. Второй юноша слез с опоры самостоятельно», - сообщила Иляна.

Напомним, ранее в Киевской области школьник пытался сделать селфи на железной дороге и получил сильный удар током и ожоги 70% тела.