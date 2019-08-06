В Очакове спасатели помогли выбраться собаке, которая застряла головой в заборе

В Очакове спасатели вызволили собаку, которая застряла головой в ограждении.

Об этом говорится в суточной сводке в Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о том, что в металлической ограде застрял шотландский сеттер поступило спасателям утром 5 августа. На место выехало пожарно-спасательное отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС.

О происшествии в Facebook написала и владелица собаки.

«Пока мы вместе с соседями умилялись собачьим молодняком во дворе, моя Диана решила испытать судьбу. Неизвестным способом влезла головой в соседский забор и благополучно застряла. Самостоятельно извлечь ее из ловушки, конечно, не удалось. Пришлось прибегнуть к помощи профессионалов. Огромное спасибо нашим оперативным спасателям - мгновенно откликнулись на вызов и в минуту освободили девчулю, раскусив пневмоножницами секцию забора», – написала Наталия Заборова.

Напомним, как в Вознесенском районе спасатели достали из десятиметрового колодца котенка.