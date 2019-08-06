В Крыму погибли две чемпионки мира по кикбоксу

В оккупированном Севастополе российская кикбоксерша Элина Гисмеева попала в водную западню, когда попыталась искупаться в шторм, что и привело к гибели ее и чемпионки мира Фатимы Жагуповой, которая пыталась её спасти.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Элина Гисмеева воспользовалась так называемым «слипом» – железобетонной конструкцией для спуска на воду судов. Она уже полуразрушенная, шторма разбили ее блоки. Несмотря на небольшую глубину внутри стен, волны создают внутри завихрения и выбраться самостоятельно человек не может.

«Образовалась «банка», в которой была такая болтанка при шторме в четыре балла», – объяснил Владислав Парфенов, заместитель директора по оперативной работе Центра гражданской защиты Севастополя.

Спортсменка пыталась выбраться из воды, подняться на бетонный пирс, на помощь ей поспешила Жагупова, но волна смыла обоих и понесла вдаль от берега. Их тела были обнаружены утром, когда море успокоилось.

Напомним, как в Белгород-Днестровском районе Одесской области, во время непогоды 5 августа, местный житель утонул в селевом потоке. А до этого в Корабельном районе Николаева 20 июля в акватории Бугского лимана нашли тело мертвого 43-летнего мужчины.