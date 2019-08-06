На Николаевщине спасатели тушили поле площадью 19 гектар

В Вознесенском районе Николаевской области пожарные ликвидировали пожар на открытой территории площадью 19 гектар.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В понедельник, 5 августа, спасателям сообщили о пожаре на открытой территории села Троицкое. Прибывший дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части установил, что горят остатки жатвы и солома на поле фермерского хозяйства.

В 17:23 пожар локализовали и в 18:45 ликвидировали его на площади 19 гектар. Причина пожара устанавливается. От ГСЧС к работе привлекались 3 человека и 1 единица техники. Дополнительно работали пожарные местной пожарной охраны «Щербани» и трактор с плугом фермерского хозяйства.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели дважды за день выводили из задымленных помещений людей.