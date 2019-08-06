В Николаеве при повороте трамвай сошел с рельсов

В Николаеве во вторник, 6 августа, во время поворота с рельсов сошел трамвай.

Об этом сообщатся на Facebook-странице коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

«Трамвай 2128, двигаясь по 3 маршруту, сошел с рельсов при повороте на улицу Котельная с ул.3-я Военная. На месте работают наши специалисты, чтобы как можно скорее поставить вагон на рельсы и восстановить движение. Обстоятельства инцидента выясняются», – говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаеве из-за невнимательности водителя и незакрепленной стрелки трамвай задел дерево и на час остановил движение по маршруту.