На Харьковщине погибла девочка, которая попыталась напоить чужую лошадь водой

В Харьковской области погибла девочка, которая привязала себя к коню и попыталась его напоить водой.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Тело 14-летней жительницы поселка Слобожанское Змиевского района обнаружили на лугу в селе Безлюдовка 3 августа около 11:50.

По предварительным данным, лошади местных жителей паслись на Безлюдовском пастбище, а девочка решила без разрешения напоить коня. Она привязала себя веревкой за талию к животному, что категорически запрещено делать. Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девочку за собой. Через некоторое время животное удалось успокоить. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Несчастный случай».

Ранее сообщалось, что на Николаевщине двое подростков ради селфи залезли на электроопору высотой 25 метров – одного из них ударило током.