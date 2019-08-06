На Николаевщине в «Volvo» на ходу загорелся уголь в прицепе

На автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоозовск во вторник, 6 августа, у автомобиля «Volvo» на ходу загорелся уголь в прицепе.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 4:04 в Службу спасения 101 поступила информация о пожаре угля в прицепе грузового автомобиля «Volvo». Водитель транспортного средства сообщил о том, что во время движения, вблизи села Шевченково Витовского района, заметил дым, остановил авто и отсоединил прицеп.

На вызов выехал дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели добровольной пожарной команды «Луч». Установлено, что на прицепе горит древесный уголь в мешках. В 4:37 пожар локализовали, а в 05:50 ликвидировали его на площади 35 квадратных метров, Его причина устанавливается.

От ГСЧС к тушению привлекалось 3 человека и 1 единица техники, дополнительно привлекли трактор МТЗ-80 с ковшом.

Ранее сообщалось, что за сутки на Николаевщине дважды горели автомобили.