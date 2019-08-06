На Херсонском шоссе в Николаеве мотоциклист врезался в «Citroen» и сбежал с места ДТП

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В Николаеве 6 августа неизвестный мотоциклист врезался в автомобиль «Citroen» на Херсонском шоссе и скрылся с места происшествия.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось в районе пересечения проспекта с улицей 1-я Ингульская. Мотоциклист выбил заднее стекло в машине и упал от удара. К нему подъехал другой мотоциклист, который помог ему подняться, после чего они уехали. На месте ДТП остался только водитель «Citroen». Сейчас патрульная полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Напомним, что ранее в Николаеве троллейбус врезался в припаркованный «Volkswagen».

Вадим Богданов

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