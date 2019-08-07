Подросток, которого ударило током на электроопоре на Николаевщине, скончался в больнице

16-летнего Николая Компанийца, которого ударило током на линии электропередач в Арбузинском районе, так и не удалось спасти.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

Как известно, что происшествие случилось в Арбузинском районе 5 августа, когда два подростка залезли на электроопору. 16-летний пострадавший с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

Парня 6 августа перевели в Николаевскую областную детскую больницу, однако усилиями медиков спасти его не удалось, поскольку полученные травмы были не совместимы с жизнью – подростка поразило большой мощностью электрического тока. Николай Компанийца скончался в больнице в среду, 7 августа, в 7:30.

Напомним, ранее в Киевской области школьник пытался сделать селфи на железной дороге и получил сильный удар током и ожоги 70% тела.