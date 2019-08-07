В Доманевке ночью сгорел гараж, в котором находился внедорожник «Mitsubishi»

В поселке Доманевка 7 августа ночью на улице Лихого сгорели гараж и автомобиль «Mitsubishi АSX», который в нем находился.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 3:52. На место направили дежурный караул пожарно-спасательной части. По прибытию установили, что огнем охвачены автомобиль и гараж, в котором тот находился. Благодаря принятым мерам пожар ликвидировали на площади 24 кв.м, его причина устанавливается. Спасатели не допустили распространение огня на жилой дом.

Напомним, что ранее в Николаеве ночью загорелся «Mercedes».