В Испании мужчину, который сбросил холодильник в овраг, оштрафовали на €45 тысяч и заставили вытащить его обратно

В испанском регионе Альмерия Гражданская гвардия заставила мужчину подобрать холодильник, который он выбросил в овраг за чертой города.

Об этом сообщает BBC.

Так, в июле в Twittere сотрудника компании, которая занимается утилизацией бытовых приборов, Марио появился ролик, на котором он сбрасывает холодильник в овраг.

«Переработка... Посмотрим, сколько раз он перевернется», - приговаривает мужчина.

Некоторое время спустя спустя в Twitter испанской Гражданской гвардии появился ролик, на котором Марио тащит холодильник обратно из оврага. Ему помогает еще один мужчина.

Решением суда нарушителя оштрафовали на 45 тысяч евро по административной статье. Гражданская гвардия также проводит проверки в компании, где он работает.

#ÚLTIMAHORA| Así ha recogido el joven implicado el frigorífico que había lanzado por un monte en #Almeria. 👉Nuestros compañeros del Seprona de #GuardiaCivil le han acompañado. Buen trabajo compañeros👍🏻 pic.twitter.com/tPuNvK9WJT — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 31, 2019

Помимо этого, в соцсетях опубликовали видео, на котором другой мужчина сбрасывает в овраг стиральную машину. Гражданская гвардия расследует и это происшествие.

Ранее сообщалось, что николаевцу во двор забросили мусор, который он оставлял в лесу.