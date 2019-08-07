На Николаевщине автомобили сбили пешехода и мотоциклиста

В Николаевской области 6 августа в двух ДТП пострадали пешеход и мотоциклист.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Примерно в 12:40 на автодороге Т-15-08 «Калиновка – Снигиревка» в Витовском районе водитель автомобиля «Renault», по предварительным данным, не справился с управлением и сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 48-летний пешеход получил травмы и его доставили в медицинское учреждение.

В 20:30 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» возле Нового Буга водитель «ВАЗ-2109» столкнулся с мотоциклом «Yamaha», после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Вследствие ДТП 56-летнего мотоциклиста госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести. В течение нескольких часов полиция разыскала 67-летнего местного жителя, который сбил мотоциклиста.

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Казанке «Жигули» сбили мопед.