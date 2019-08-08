На Николаевщине столкнулись «ВАЗ» и мопед – пострадали водитель и пассажир последнего, в том числе 11-летний ребенок

Вечером в среду, 7 августа, в Первомайске произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «ВАЗ-21099» и мопеда «Suzuki Mollet», в результате которого пострадали женщина и 11-летний мальчик.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Авария произошла около 20:00 на улице Одесская. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мопеда - 68-летняя женщина и ее 11-летний внук, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель «ВАЗа», 40-летний житель Первомайска, не пострадал.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакамчасти 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового .

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается следствие.

«Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют информацией об обстоятельствах указанного дорожно-транспортного происшествия, обращаться по адресу: г. Первомайск, ул. Михаила Грушевского, 29 или звонить 063-128-72-16, 102», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее на Николаевщине ночью столкнулись подростки на мопедах – оба попали с травмами в больницу.