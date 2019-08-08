В центре Николаева водитель «Mercedes» уходил от столкновения и въехал в столб

В Николаеве утром 8 августа водитель «Mercedes-Benz GLC» уходил от столкновения и въехал в столб.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Предварительно, водитель «Mercedes» двигался по проспекту Центральном со стороны улицы Московской в направлении Садовой. На пересечении с улицей Малой Морской на перекрестке таксист создал аварийную ситуацию, выезжая с Малой Морской, и водитель «Mercedes», уходя от столкновения с его «Daewoo», въехал в электроопору.

«Mercedes» получил значительные механические повреждения.

В управлении патрульной полиции «Преступности.НЕТ» подтвердили обстоятельства происшествия. В результате аварии никто не пострадал. На водителя «Daewoo Lanos» составили админпротокол по статье 122-4 КУоАП («Оставление места дорожно-транспортного происшествия»).

Напомним, как на проспекте Центральном в Николаеве водитель на «Mitsubishi» уходил от столкновения и наехал на высокий бордюр.