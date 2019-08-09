В сёлах на Николаевщине местные жители нашли три артснаряда времён прошлых войн

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В селе Лукашовка и Лысая гора Первомайского района Николаевской области нашли три артснаряда времён прошлых лет. 

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, опасные боеприпасы обнаружили местные жители, а после, при дополнительном обследовании территории, пиротехники.

В среду, 7 августа, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила артснаряды калибром 100, 85 и 76 мм времен прошлых войн путём контролируемого подрыва. 

Ранее сообщалось, что николаевец пытался спрятать корпус от гранаты на детской площадке.

Мила Волкова

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