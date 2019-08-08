Полиция разыскивает исчезнувшую жительницу Николаева

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2093 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1255)   

В Николаеве разыскивают Скрипко Татьяну Алексеевну 1978 года рождения, которая ушла из дома в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Татьяна Скрипко покинула дом по улице Колодезной 5 августа и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить полезную для следствия информацию, сообщить в Центральный отдел полиции ГУНП по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 102», – обратились в полиции.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия