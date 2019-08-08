Полиция разыскивает исчезнувшую жительницу Николаева

В Николаеве разыскивают Скрипко Татьяну Алексеевну 1978 года рождения, которая ушла из дома в неизвестном направлении.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.
Татьяна Скрипко покинула дом по улице Колодезной 5 августа и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить полезную для следствия информацию, сообщить в Центральный отдел полиции ГУНП по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 102», – обратились в полиции.