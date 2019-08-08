В Николаеве нашлась 12-летняя девочка, которая пропала в Матвеевском лесу

В Николаеве разыскивают 12-летнюю девочку, которая пропала после ссоры с матерью.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Обновлено в 16:13. Девочка нашлась. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Иляна Пацюк.

Центральный отдел полиции разыскивает Анастасияю Хардаян, которая в четверг, 8 августа, вместе с матерью шла из микрорайна Матвеевка в направлении СВТ «Сосновка» из Матвеевского леса. После ссоры с мамой несовершеннолетняя пошла в другом направлении, пока место нахождения ребенка неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, волосы светлые, прическа каре.

Была одета в: серую футболку и лосины, белые шлепанцы, при себе имеет светлый рюкзак.

Сейчас поиски девочки продолжаются. К поискам привлечен личный состав Центрального отдела полиции, кинолог со служебной собакой и спасатели.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции ГУНП по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.

Напомним, что в Николаеве разыскивают Скрипко Татьяну Алексеевну 1978 года рождения, которая ушла из дома в неизвестном направлении.