Одесские патрульные оперативно доставили в больницу ребенка, который упал на металлический прут и потерял много крови

В Одессе патрульные оперативно доставили в больницу 7-летнего мальчика, который получил серьезную травму и нуждался в помощи медиков.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

К патрульным подбежал взволнованный мужчина и попросил о помощи. Его сын во время игры упал на металлический прут и поранился, у ребенка было сильное кровотечение.

Патрульные Олег Утас и Александр Тимчишин немедленно посадили ребенка с отцом в служебное авто, за считанные минуты довезли их в больницу и передали мальчика медикам. По словам врачей, ребенка вовремя доставили в медучреждение, ведь он потерял много крови.

Напомним, что ранее николаевские патрульные отвезли в больницу ребёнка, который выпил средство для мытья кухни.