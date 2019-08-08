На Киев обрушился ливень и ураган - упали семь деревьев, получили повреждения четыре автомобиля

В четверг 8 августа на Киев обрушился ливень с сильным ветром. В результате сильных порывов ветра и дождя упали по меньшей мере семь деревьев, получили повреждения четыре автомобиля.

Об этом сообщает ГСЧС в городе Киеве.

По данным столичных спасателей, деревья упали на улице Правды, на перекрестке Приборного переулка и Рабочей улицы, на Чупринки (Чудновского), на Русановском бульваре, Бойчука (Киквидзе), Тепловозной и Лесной улицах.

Отметим, что непогода затронула в основном левый берег столицы. Там падали деревья и заливало дороги.

Напомним, как в Киеве ливень затопил станцию метро «Дорогожичи», а также соседнюю станцию «Сырец». Спасатели получали сообщения о последствиях непогоды со всех точек города. А в четверг, 27 июня, на столицу Украины обрушилась сильная непогода. Киев затянуло тучами, поднялся сильный ветер. В разных частях города падали деревья, обрывались строительные конструкции, заваливались билборды и слетали утепляющие покрытия. До этого во Львове прошел сильный ливень, после которого затопило улицы города. В результате движение транспорта было затруднено, а местами - остановлено.