Голливудский актер Дэнни Трехо помог вытащить ребенка из перевернувшегося автомобиля

Голливудский киноактер, 75-летний Дэнни Трехо не остался в стороне после аварии, свидетелем которой он стал, и принял участие в спасении мальчика из перевернутой машины.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

На трассе столкнулись два автомобиля из-за того, что один из них хотел проскочить на красный свет. После столкновения одна из машин перевернулась. На заднем сиденье автомобиля находилась бабушка с внуком. Бабушка смогла вылезти самостоятельно, но ребенок был заблокирован в детском кресле.

Трехо не мог самостоятельно добраться до ребенка, но к нему на помощь пришла женщина, которая также стала свидетелем аварии. Она смогла залезть внутрь и отстегнуть ребенка – тогда актер достал мальчика из машины. Сразу после этого пострадавших отвезли в больницу, их жизни ничего не угрожает. Сам актер после происшествия подчеркнул, как важно помогать другим людям:

- Все хорошее, что происходило со мной в жизни – результат помощи кому-то. Вообще все, - сказал Трехо.

Напомним, что ранее николаевцы спасли семью, которая попала в ДТП и чей автомобиль загорелся.