В Николаеве возле «Колоса» огромная ветка чуть не упала на тротуар

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В Николаеве 8 августа спасатели спилили огромную ветку, которая чуть не упала на тротуар на пересечении проспекта Мира и улицы Строителей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Ветка едва не откололась от тополя и нависла над тротуаром. Спасатели убрали ветку и распилили её.

Кроме того, в Новом Буге дерево упало на автомобиль «ВАЗ-2101», припаркованный в переулке Больничном.

Напомним, что ранее в Николаеве огромный тополь упал на детскую площадку.

Вадим Богданов

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