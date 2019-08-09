На Николаевщине устроили поджог в лесном хозяйстве

В Николаевской области в четверг, 8 августа, на территории леса подожгли хвойную подстилку.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 12:01 в Службу спасения сообщили о пожаре хвойной подстилки на территории ГП «Прибужское лесное хозяйство» в Вознесенском районе. На вызов прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Также подручными средствами тушили пожар 15 человек лесной охраны и привлекался трактор с плугом. Совместными действиями в 12:25 пожар локализовали, а в 13:00 - ликвидировали его на площади 0,4 га. Причиной пожара стал поджог. От ГСЧС привлекалось 3 человека и 1 единица техники.

Ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели потушили еще один пожар на территории некрополя.