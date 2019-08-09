В соцсети опубликовали видео, как в поезде «Николаев-Москва» во время дождя с потолка текла вода

В одном из вагонов поезда «Укрзалізниці», который курсирует по маршруту «Николаев-Москва», с потолка на пол стекала вода во время проливного дождя.

Соответствующее видео опубликовали в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

«Взяли билеты на поезд Николаев-Москва в Черкассы. В день поездки на улице шел очень сильный дождь. Заходим мы в вагон, не предвещая беды, а там вот это… Вода с потолка льется как из ведра и в вагоне уже по косточки воды, а по билетам это наши места, где мы должны были ехать. Вот такие вообще вагоны пускает наша «Укрзалізниця» на международное соединение. Позор!!!» – говорится в подписи к записи.

На видео можно заметить, как вода стекает из лампы прямо в ведро, стоящее под ней. Само ведро уже больше, чем наполовину наполнено жидкостью. На полу и даже под полками, где хранится багаж, также все мокро.

Напомним, что ранее николаевец возмутился, что в поезде ему дали влажное белье – в депо объяснили, что простыни мокрые из-за конденсата.