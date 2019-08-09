В ДТП в Чехии погибли два брата из Украины

В Чехии на скоростной дороге I/37 между Хрудимом и Пардубице в ДТП погибли двое украинцев.

Об этом сообщают «Рожнятівські вісті».

Во вторник, 6 августа, в 8:40 в лобовом столкновении «Renault Master» и «Ford Transit» погибли два человека, ещё четверо получили травмы. По неподтвержденной информации, погибшие были братьями из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Также травмы получил третий брат, он находится в больнице.

«Одним автобусом управлял двадцатилетний мужчина. Он ехал из Хрудима в Пардубицу. Пять иностранцев (украинцы) ехали по дороге, их водитель не выжил в аварии. Погиб на месте аварии», - говорится в сообщении.

«Трое раненых были перевезены в больницу «Градец Кралове», двое попали в больницы в Пардубице и Хрудима», - сказал региональный представитель скорой помощи Алесь Малый.



Перед аварией братья уже работали некоторое время в Чехии. У одного из погибших мужчин осталась дочь и сын школьного возраста. У другого - сын. Предварительно планируется, что тела прикарпатцев привезут домой в пятницу. Причина аварии устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Польше судят украинца, организовавшего преступную группировку, которая угоняла люксовые автомобили.