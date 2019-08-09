Николаевцы обеспокоились, что в акватории «Океана» появилось грязное пятно – на заводе уверяют, что это всего лишь пена

В Николаеве на территории завода «Океан» 9 августа возле одного из причалов появилось огромное грязное пятно.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили читатели.

По словам очевидцев, о ситуации оповестили экологическую инспекцию в Николаевской области.

Представитель завода «Океан» Игорь Волошин в комментарии «Преступности.НЕТ» сказал, что данная ситуация не представляет никакой опасности. Данное пятно является пеной, которая поднялась во время откачки воды из сухого дока.

- У нас идет откачка сухого дока, идет работа насосов. Это пена, которая поднимается от работы. Как мне докладывают, идет бурление от насосов и есть одно образование. Это не отработка, не выброс веществ. Это естественный процесс – работа насосов сухого дока. В акватории завода все в порядке – это официальное заявление. Мы заинтересованы, чтобы с заводом было все в порядке, в том числе и по вопросам экологии, - сказал Волошин.

Обновлено в 14:43. Позднее Игорь Волошин опять обратился в редакцию и уточнил, что данная пена на воде могла возникнуть из-за зерновой пыли, которую ветром отнесло со стороны «Ника-Теры», где проводится погрузка зерновых.

В Государственной экологической инспекции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что получили информацию о происшествии и начали разбираться в ситуации. Инспекция выясняет, относится ли к её ведению эта территория или случившимся должна заняться Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа.

Напомним, ранее «НСЗ «Океан» продали за ₴122 миллиона фирме «Торговый дом «Аннона», которую связывают с бизнесменом Василием Капациной. В январе 2019 года сообщалось, что 750 бывшим работникам николаевского «Океана» выплатили долги по зарплатам.