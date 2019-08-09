В Николаев из Одессы пришла непогода – из-за сильного ветра упало уже несколько деревьев и столбов

В пятницу, 9 августа, в Украине, в том числе и в Николаевской области, ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
До конца суток 9 августа в северных, южных и центральных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами 25-28 м/с.
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16:32 В Facebook журналист Олег Дорош-Гордий опубликовал фото из района пересечения улиц Наваринская и Потемкинская, где упал большой тополь, который задел и повалил металлическую электропору трамвайной сети - конструкция в свою очередь рухнула на легковой автомобиль.
16:29 Проезд по улице Спасской перекрыло большое дерево, упавшее возле дома №16 (в районе пересечения с улицей Наваринской).
16:21 Возле госпредприятия «Зоря»-«Машпроект» автомобиль «Lanos» задела упавшая ветка.
16:09 В направлении из Николаева в Новую Одессу после дождя подтопило участок дороги.
15:56 На территории овощебазы в Николаеве сильный ветер сорвал металлическую крышу со складского помещения.
15:37 В Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» николаевцы сообщают о падениях веток и деревьев.
Во многих местах упавшие ветки перекрыли или ограничили проезд транспорта.
15:25 На пересечении улиц Спасская и Малая Морская на дорогу из-за сильного ветра упало дерево. Движение заблокировано.
Еще одна ветка откололась от дерева в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Малой Морской.
15:20 В Одессе, как сообщает «Думская», снова прошел сильнейший ливень, который сопровождался штормовым ветром. В частности, на трассе Одесса-Киев из-за непогоды машинам пришлось съезжать на обочины. Издание отмечает, что непогода прошла без серьезных последствий.