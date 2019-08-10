На Николаевщине экс-чиновнику объявили о подозрении в служебной халатности, которая обошлась в 187 тысяч гривен

В Вознесенском районе Николаевщины экс-начальника отдела образования, молодежи и спорта Прибужановского сельского совета объявили о подозрении в служебной халатности.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Экс-чиновник, находясь в должности начальника отдела образования, молодежи и спорта Прибужановского сельского совета, из-за недобросовестного выполнения своих служебных обязанностей приобрел компьютерную и бытовую технику для учебных заведений по цене значительно выше фактической среднерыночной. Из бюджета громады было излишне использовано 187 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре.

Сейчас подозреваемый является депутатом Вознесенского районного совета.