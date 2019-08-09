На Житомирщине водитель «BMW» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «маршруткой» – пострадали 24 человека

В Житомирской области в пятницу, 9 августа, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 24 человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Житомирской области.

9 августа около 13:10 в полицию поступило сообщение о лобовом столкновении микроавтобуса «Volkswagen» и автомобиля «BMW» вблизи села Тетеровка Житомирского района на автодороге «Житомир-Черновцы».

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля «BMW», двигаясь в направлении Житомира, при выполнении маневра обгона, выехал на обочину дороги, где потерял управление автомобилем. В результате «BMW» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом «Volkswagen LT35D» сообщением «Киев-Хмельницкий», который двигался навстречу. За рулем пассажирского транспорта находился 35-летний житель Хмельницкой области.

После столкновения автомобиль «BMW» загорелся. Спасатели ГУ ГСЧС области локализовали пожар.

Также на месте происшествия работали пять бригад «скорой помощи». В результате ДТП 24 человека доставили в медицинские учреждения, 12 из них госпитализированы, среди них трое детей.

По данному факту начато уголовное производство по статье 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») УК Украины.

Напомним, как на Николаевщине на «киевской» трассе столкнулись микроавтобус и «маршрутка», тогда один человек погиб, а 15 пострадали.