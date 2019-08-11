В Гренландии более 10 миллионов тон льда растаяли за сутки – воды хватило бы, чтобы покрыть всю Данию

Более 10 миллионов тон льда растаяли за 24 часа в Гренландии.

Об этом сообщает Hromadske.ua.

Это произошло 31 июля – температура вокруг ледового щита достигла 22 градусов тепла. Растаявшей воды хватило бы, чтобы покрыть ею всю Данию на полметра.

Ученые университета Дании утверждают, что за июнь растаяло 197 миллиардов тонн льда. Это приблизительно на 36% больше, чем должно было растаять за год. Таянья льдов усилили тепловые волны из Европы. Из-за рекордной жары в некоторых европейских странах температура достигла 40 градусов тепла.

Гренландский ледовый щит – второй по величине запас льда на планете. Если льды Гренландии и Антарктики растают – уровень мирового океана поднимется до 65 метров.