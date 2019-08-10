В пятницу, 9 августа, в Запорожской области целый район накрыло пыльной бурей.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

В соцсетях люди делятся впечатляющими кадрами стихийного природного явления. Это видео демонстрирует, как пыльная буря накрыла село Максима Горького в Акимовском районе. По словам автора видео, люди бежали кто куда, увидев приближающуюся стену из песка.

«Это действительно было страшно. Особенно, когда на тебя движется такое непонятное, опасное и неприятное явление, которое сопровождается шквальным ветром и ты в ту минуту не можешь понять, что происходит. Это была пыльная буря -, при которой большие массы пыли (песка, грунта) поднимаются ветром с поверхности земли и движутся на высоте в несколько метров, но в некоторых случаях высота может достигать километра и даже больше. Со стороны это выглядит так, будто на тебя движется стена пыли и песка», - написала в комментариях к видео Ната Шпак.

Зафиксировали на видео также пыльную бурю в курортной зоне.

Напомним, 2 июля в Первомайске и близлежащих районах прошел сильный дождь с ураганным ветром.