В Танзании люди бросились набирать топливо из перевернувшейся цистерны – от ее взрыва погибли более 60 человек 18+

В Танзании в субботу, 10 августа, в результате взрыва автоцистерны погибли не менее 60 человек.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Трагедия произошла вблизи населенного пункта Морогоро, расположенного примерно в 200 километрах от крупного города Дар-эс-Салама на восточном побережье страны.

После того как бензовоз опрокинулся, несколько десятков людей поспешили к месту аварии, чтобы налить в свои емкости бензин из поврежденной цистерны. Потом внезапно произошел взрыв, причиной которого предположительно стала тлеющая сигарета.

Издание «The Citizen» уточняет, что кроме 62 погибших около 70 человек получили тяжкие травмы.

В Танзании и многих других африканских странах из-за плохих дорог и некачественного техобслуживания автомобилей часто происходят ДТП. В мае в Нигере на западе континента в результате взрыва автоцистерны погибли не менее 58 человек, напоминает информагентство dpa. В июле подобная трагедия произошла в Нигерии и унесла жизни около 50 человек.

Напомним, как в Пакистане в результате аварии нефтевоза сгорело заживо 123 человека.