В Польше при строительстве газопровода погиб украинец – его придавила десятитонная труба

В Польше 9 августа погиб 37-летний гражданин Украины, который работал над строительством газопровода в городе Погорская воля возле Тарнова.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Gazeta Wyborcza».

«Около 8:30 утра мы получили сообщение о несчастном случае со смертельным исходом. 37-летний рабочий был раздавлен газопроводом, который весил около 10 тонн», — сообщил представитель Тарновской полиции Павел Климек.

Мужчину вытащили из трубопровода. Однако внутренние повреждения были настолько серьезными, что спасти его было невозможно. Он умер до прибытия спасателей.

Полиция и прокуратура, которая расследует обстоятельства происшествия, работают на месте. Предварительные результаты показывают, что труба выпала из защитной сетки и скатилась в траншею, где находился рабочий.

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