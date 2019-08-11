Исполком Николаевского горсовета утвердил генплан Богоявленского микрорайона – кладбища в Кульбакино не будет

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета утвердили генеральный план микрорайона Богоявленский.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам главного архитектора города Андрея Цымбала, первый детальный план территории был разработан в 1991 году, но с этих пор в план необходимо внести изменения.

— Со временем потребовалась разработка нового детального плана, потому что не были четко уточнены координаты участков, не были урегулированы вопросы по поводу восточной части этой территории и часть территории не была продумана в линии ее развития. Также, предусматривалось вынесение военной части на то время, сейчас ситуация изменилась, военная часть остаётся, был заказан новый детальный план территории. Эта территория размещена вдоль магистрали городского значения, проспекта Богоявленского, с одной стороны она ограничена железной дорогой Николаев-Херсон, с другого кладбищем, с севера ограничено промышленными предприятиями, - отметил Андрей Цымбал.

Цымбал уточнил, что изначально была идея построить в микрорайоне кладбище и промзону, но в ходе общественных слушаний этот вариант не был одобрен. Поэтому было решено озеленить территорию.

— Была сохранена озелененная территория, но в меньших размерах. Предложено создать в этой части систему скверов, парковую зону, санитарную зону вдоль железной дороги, - отметил Цымбал.

Главный архитектор также предлагает построить в микрорайоне детские сады, установить место под цирк и троллейбусное депо.

— В то же время депутат городского совета Сергей Исаков отметил, что в пояснительной записке, которая приложена к проекту, упоминается кладбище. Цымбал заверил, что упоминание кладбища – это ошибка, которая будет исправлена. После этого члены исполкома голосованием утвердили генплан территории Богоявленского микрорайона.

Напомним, что ранее экс-мэр Николаева Юрий Гранатуров заявлял, что отказ от строительства городского кладбища на улице Херсонское шоссе – грубейшее нарушение закона. Помимо этого, весной прошлого года коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» провело открытые торги и определилось с предприятием, которое должно было строить новое кладбище по улице Херсонское шоссе.

Однако, возмущение местных жителей заставило власти отложить эту идею, а на тот момент новый мэр Николаева Александр Сенкевич и вовсе от нее отказался, заявив, что эти земли необходимо использовать под индустриальный парк, а не «хоронить» их под кладбище.

Позже стало известно, что кладбище может быть размещено возле микрорайона «Кульбакино». Однако во время общественных слушаний подавляющее большинство жителей микрорайонов «Кульбакино» и «Широкая балка» проголосовали за то, чтобы земля возле их микрорайонов была отдана не под кладбище, а под рекреационную зону, а кладбище участники слушаний предложили строить на Херсонском шоссе, 112 – на выезде из города перед поселком Полигон.

Однако, как сообщал директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, времени до того момента, когда у города остается место для захоронений – до июня 2016 года, то есть оно уже на сегодняшний день исчерпано, и город, как он сказал, «захлебнется в трупах».