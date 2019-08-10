Вечером в субботу, 10 августа, на детской площадке во дворе дома 68 по улице Электронной мальчик споткнулся о металлическую конструкцию, которая была замаскирована под песком, и получил обширную рваную рану левой голени.

О происшествии сообщает издание «Новости-N» со ссылкой на отца пострадавшего ребёнка.

По информации издания, группа детей играла на новой площадке, которую отремонтировали и привели в порядок не так давно.

«Девятилетний мальчик бегал со своими сверстниками, как вдруг споткнулся о непонятную металлическую конструкцию и упал. На место было вызвана скорая помощь. Медики оказали первоочередную помощь, после чего отвезли мальчика в детскую областную больницу. В хирургическом отделении ребёнку сделали операцию», - пишут «Новости-N».

Издание добавляет, что в результате игры на детской площадке, мальчик получил скальпированную обширную рваную рану левой голени. По словам отца ребёнка, у его сына теперь будет большой шрам на ноге.

Согласно открытому реестру закупок, заказчиком текущего ремонта была Администрация Ингульского района города Николаева. Помимо площадки, на которой случился инцидент, в закупку входил ремонт еще двух детских площадок. В результате торгов, победу одержала компания "УКРФОРМДОН", взявшись выполнить работы за 1 миллион 434 тысяч гривен. Директором и собственником компании указан Юрий Астрединов.

За выполненные работы, согласно выписке из реестра Госказначейства, фирма "УКРФОРМДОН" уже получила