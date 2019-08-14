Николаевцев просят помочь в розыске виновников ряда ДТП, которые скрылись с места происшествия

Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Николаевской области разыскивает свидетелей дорожно-транспортных происшествий, в которых водители скрылись с места происшествия.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаевской области.

21 июня около 00:15 на проулке Линейный в районе дома 6/1, неизвестный автомобиль, номерной знак которого неизвестен, допустил столкновение с припаркованным автомобилем «Mitsubishi Lancer», после чего место совершения происшествия оставил.

10 июля около 18:48 по улице 1-я Военная неизвестный мотоцикл допустил боковое контактирование с автомобилем «Volkswagen Polo», который двигался во встречном направлении, после чего место происшествия оставил.

12 августа около 10:05 по улице Маршала Василевского в районе дома 61 автомобиль «ВАЗ» (2103,2106), с фрагментом номерного знака «2463», допустил столкновение с припаркованным автомобилем «Toyota Corolla», после чего место происшествия оставил.

В полиции просят граждан, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных дорожно-транспортных происшествиях или месте нахождения разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1б/1, кабинет 113.

Ранее сообщалось, что в Первомайске разыскивают мошенниц, которые представились работниками соцслужб и украли у пенсионерки почти ₴200 тысяч.