В Николаеве в Бугском лимане едва не утонули двое людей – одному из них стало плохо в воде

Во вторник, 13 августа, в Николаеве в акватории реки Южный Буг в Бугском лимане едва не утонули двое людей – одного спас очевидец, а другого – спасатели.

Об этом говорится в оперативной сводке Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай произошел около 12:15 в микрорайоне Большая Корениха. В акватории Бугского лимана на расстоянии 150 метров 35-летнему мужчине стало плохо, и он начал просить о помощи. До прибытия пожарно-спасательного подразделения пострадавшего спас местный житель.

Второй инцидент случился около 19:19 в районе Нефтебазы на улице Космонавтов и тоже в акватории Бугского лимана. 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поплыв к фарватеру и пропал – спасатели обнаружили его на расстоянии 300 метров и доставили на берег.

Напомним, что ранее мужчина арендовал лодку на Черноморке для рыбалки, вышел на ней в Бугский лиман и не вернулся на место базирования. Спасатели нашли лодку перевернутой и продолжали поиски мужчины. 12 августа нашли тело пропавшего накануне мужчины.