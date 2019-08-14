США может не продлить договор о сокращении ядерных боезарядов после инцидента в Архангельской области РФ, - западные СМИ

Белый дом - США В Соединенных Штатах считают инцидент в Архангельской области «неудачной попыткой Кремля испытать гиперзвуковую ракету», и это может послужить поводом не продлевать договор «СНВ-3», срок действия которого истекает в 2021 году.

Об этом сообщает «Reuters», ссылаясь на высокопоставленный источник.

Напомним, в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

По словам источника, это может послужить поводом не продлевать договор «СНВ-3», срок действия которого истекает в 2021 году.

Договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.